Tras el anuncio de que Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se mudarán a Uruguay con los hijos de Angie Jibaja, la ‘chica de los tatuajes’ no quedó callada y como una leona sacó las garras por sus pequeños.

Durante la última emisión de ‘Amor y Fuego’, la modelo evidenció su molestia porque sus hijos estarían hablando con ‘dejo uruguayo’, y estarían perdiendo su identidad.

“No le quiten su identidad a mis hijos, no le quiten su personalidad, no le quiten esa chispa de niños espontáneos que siempre han sido”, indicó en un primer momento.

“Yo a mis hijos me los he llevado a todas partes, yo siempre he parado con mis hijos, sin embargo, mis hijos nunca han hablado como chilenos, siempre hice que mantengan su identidad, ellos son peruanos, no son uruguayos. Habla como uruguaya mi hijita”, añadió muy indignada.

Como se recuerda, Angie Jibaja perdió la custodia de sus dos menores hijos frente a su expareja, Jean Paul Santa María. Ahora los menores viven con su padre y la esposa de este, la uruguaya Romina Gachoy.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO