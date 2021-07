Jean Paul Santa María y su actual pareja Romina Gachoy se presentaron en “Mujeres Al Mando” para hablar de su planes a futuro. Inicialmente, las conductoras del programa le preguntaron al cantante sobre las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien aseguró que él y la uruguaya no le dejan ver a sus hijos. “Yo no hablo de esos temas, no me gusta.... Prefiero evitarlo, y no es nada con el programa, sino en general”, dijo.

De otro lado, Santa María se deshizo en halagos hacia Gachoy. “Romina es una tremenda mamá. Antes de ser hermana, amiga, si hay un rol de ella que a mi me llena de orgullo y me hace agradecerle a Dios y al Universo, es cuando la veo como mamá”, manifestó.

“Es una tremenda mamá, se olvida del planeta, desde que se levanta (se preocupa de los niños), qué les falta, si comieron o no, todo, todo... Está en cada detalle en lo que a mi hogar se refiere”, destacó sobre la labor de su esposa con todos sus hijos, incluidos los dos mayores, fruto de su relación con Jibaja.

Por otro lado, la pareja confirmó sus planes de irse a vivir a Uruguay, pero señalaron que no será de inmediato; asimismo, explicaron la razón de esta decisión y detallaron que se llevarán a los hijos que Jean Paul tuvo con Angie, ya que él tiene la patria potestad.

Jean Paul Santa María elogia a Romina Gachoy

