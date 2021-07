El actor Paul Martin criticó duramente la cena que tuvieron Vladimir Cerrón y Evo Morales en el lujoso restaurante Costanera la noche de este lunes 27 de julio, algo que fue rechazado por la excongresista Indira Huilca.

¿Qué pasó? Paul Martin expresó su indignación en sus redes sociales y cuestionó el gran costo, que según opina, superaría los más de mil soles en una sola comida.

“La cuenta de ocho o nueve personas en el Costanera 700 con vino incluido, no baja de S/1500.00 y tranquilamente puede llegar a S/2,000.00″, escribió Martin en su cuenta de Twitter.

La cuenta de ocho o nueve personas en el Costanera 700 con vino incluido, no baja de S/1500.00 y tranquilamente puede llegar a S/2,000.00 — paul martin peru (@paulmartinperu) July 27, 2021

Lo que generó miles de reacciones de sus seguidores, una de ellos fue el de la exparlamentaria Indira Huilca, quién no dudó en increpar al popular “Pichón” de ‘De vuelta al barrio’ por su posición frente a las clases sociales y calificó su comentario como “patético”.

“Tener discrepancias políticas es legítimo y necesario. Pero esta clase de comentarios son patéticos y realmente fracturan a una sociedad como la nuestra. ¿Ya volvimos a los tiempos del gamonalismo? ¿Los indios no podemos comer en la mesa? No, a ese país no vamos a volver”, increpó Huilca.

Esto a su vez fue contestado por el actor, quién no dejó que se tergiverse su opinión.

“Nada clasista. El señor le debe al estado miles de soles. Allí radica el meollo del comentario. Y no creo que haya permitido que Evo pague la cuenta. La sociedad se fractura cuando los extremos, sean de derecha o izquierda -que son minoría- quieren imponer su agenda a la prepo”, precisó.

Nada clasista.

El señor le debe al estado miles de soles. Allí radica el meollo del comentario.

Y no creo que haya permitido que Evo pague la cuenta.

La sociedad se fractura cuando los extremos, sean de derecha o izquierda -que son minoría- quieren imponer su agenda a la prepo https://t.co/l7EmykMgPt — paul martin peru (@paulmartinperu) July 27, 2021

