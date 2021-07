Jean Paul Santamaría se incomodó cuando las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ le preguntaron si es cierto que no deja que su expareja Angie Jibaja vea a sus dos hijos. “No me gusta hablar de este tema, prefiero siempre evitarlo, no es nada contra ustedes”, comentó molesto. Por su parte, Romina Gachoy aclaró que Jibaja puede ver a sus hijos cuando desee: “Angie tiene la libertad de verlos cuando ellos (los niños) deseen”. | VIDEO: Latina TV