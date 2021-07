Arnold Castillo Paredes, de 16 años de edad, hijo de electo Presidente Pedro Castillo Terrones, brindó una divertida entrevista a ‘Panorama’, pero con la condición de que no difundan su cuenta de redes sociales.

“[Las chicas ahora te están buscando] Cómo me van a preguntar esto. No, no (no quiero que me busquen en las redes sociales)”, dijo entre risas.

Luego reveló que su padre también fue su profesor en un colegio de la localidad de Puña, localidad del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región Cajamarca.

“Tres años estudie en la localidad de mi papá, en Puña, y luego vinimos a Chugur. Mi papá solo me enseñó primer grado, pero yo le decía profesor y no ‘papá’”, comentó.

El adolescente también habló sobre una travesura que hizo cuando era niño y cómo reaccionó su padre: “Una vez rompí una luna de mi escuela, cuando estaba jugando, pensé que me iban a castigar. Mis compañero decían que el director me iba pegar con correa, yo estaba muriéndome de miedo y me escondí. Luego llegó mi papá y mis amigos decían que iba a castigar”.

Sin embargo, lejos de molestarse por la travesura, Castillo Terrones lo sorprendió con un inusual castigo.

“Mi papá dijo ‘a ver, cuál es la travesura que has hecho’. Le enseñaron la luna rota, los vidrios... Lo único que dijo fue ‘ya pues hijo, lo has hecho jugando, yo lo voy a pagar’. Encima me dio mi propina”.

El joven, quien llegó a Lima junto a sus hermanas y su madre, Lilia Paredes, aseguró que no se olvidará de sus tierras y regresará a Chugur.

“Tengo que venir, sino quien a va a ver mis animales”.

TE PUEDE INTERESAR