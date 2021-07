Angie Jibaja, entre lágrimas, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Romina Gachoy y Jean Paul Santamaría, quienes anunciaron que se mudarían a Uruguay a fin de año.

La modelo comentó que ella no dará el permiso para que sus dos menores hijos abandonen el Perú y recalcó que Jean Paul Santamaría solo tiene la custodia temporal, más no la patria potestad: “Mis hijos siempre me han amado, me quieren demasiado, yo no voy a renunciar a mi maternidad, jamás, disculpen si lloro. Yo creo en la justicia de mi país”.

También aclaró que el cantante Jean Paul Santamaría no puede salir del país, debido a que tiene una deuda con Angie por el juicio de alimentos que le entabló años atrás. Según el programa ‘Amor y Fuego’, el cantante le habría pedido a Angie que firme un documento donde ella resista de la deuda.

“Él tiene que solicitar un permiso al juez, él tiene una deuda de 300 mil soles. Jean Paul recién está con mis hijos desde la pandemia (...) El señor tiene una deuda. Es increíble que para que yo tenga que ver a mis hijos, yo desestime (la deuda), yo no voy a firmar esa carta. Por eso no te vas a poner en ese plan de llevártelos”, comentó.

“Hago un pedido a las autoridades, yo no he perdido la tenencia. Yo no he dado ningún permiso para que mis hijos salgan de Perú y no lo voy hacer”, sentenció.

Angie Jibaja sobre Jean Paul Santamaria

