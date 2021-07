Jazmín Pinedo fue abordada por la reportera de “Amor y Fuego” y le preguntó si era amiga de Karen Schwarz, luego de que se volviera a especular que había una bronca entre ellas por auspiciadores en sus redes sociales.

Al respecto, Jazmín Pinedo no quiso confirmar ni negar amistad con Karen Schwarz. “Yo estoy súper bien y he hablado de eso un montón de veces. No tengo que estar recalcándolo a cada rato”, acotó.

Fue entonces cuando la reportera le preguntó si es cierto que Karen Schwarz le escribió recientemente un mensaje preguntándole que pasaba tras el rumor de pelea entre ambas. Según Schwarz, la “chinita” le habría respondido: “Tranqui, así es esto”.

Al escuchar esto, Jazmín Pinedo terminó desmintiendo a Karen Schwarz y negó que ella le haya escrito por Whatsapp. “¿Un whastapp? Noooo!”.

Previamente dijo: “Me sorprende la gran cantidad de noticias que han aparecido por obra de magia, con un montón de fuentes hablando cosas de mí, cuidado te vayas a equivocar. Yo he preferido mantenerme al margen en problemas ajenos que no me compete. Pero si quieren que me meta, yo no se los recomendaría”.

TE PUEDE INTERESAR