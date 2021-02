La influencer Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños utilizar a Alejandra Baigorria como un ejemplo de lo que todas las mujeres deberían hacer antes de iniciar una relación. Sin embargo, algunos usuarios no entendieron bien el mensaje y atacaron duramente a la ‘ojiverde’.

“¿Tienen algún tipo de problema de comprensión? Con todo el poco respeto que le tengo a la gente que solo usa redes sociales para insultar, denigrar y maltratar... Déjenme resumirles mi comentario de la mañana”, señaló Andrea San Martín en su perfil de Instagram.

La ‘ojiverde’ explicó que contrario a lo que muchos piensan, Alejandra Baigorria hizo bien en decirle a su pareja que ella desea ser madre y casarse.

“Jamás hablé mal de Alejandra. Todo lo contrario, estoy en desacuerdo y rechazo totalmente que se le insulte o catalogue de una forma solo por tener sus convicciones claras respecto a ciertos temas y aproveche en resultar la importancia de justamente en el proceso de “conocer” a una persona antes de formalizar una relación tener una idea clara de si ambos están lineados de lo contrario a veces es mejor seguir por separado”, explicó Andrea San Martín.

Asimismo, Andrea San Martín lamentó que algunos usuarios la hayan atacado: “Esta es precisamente la razón principal del porqué me alejé de la televisión. ¡La gente no escucha! Y viven en un mundo obsesivo con ciertos personajes”.

“Felizmente no me siguen sino únicamente vienen de sapos a mis redes porque “les contaron algo” y como, al parecer, no hacer nada productivo pues se dan el tiempo de escribirme para insultar”, sentenció.

Foto: Instagram Andrea San Martín

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Chilindrina’ posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

La 'Chilindrina' posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR