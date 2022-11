Andrea San Martín anunció a sus seguidores que se hará un levantamiento de mamas y será su primera cirugía del 2023. La influencer no dudó en mostrarse en ropa interior para explicar por qué decidió hacer este nuevo ‘arreglito’ en el cuerpo.

La expareja de Sebastián Lizarzaburu se paró frente al espejo, mientras mostraba su problema estético ante sus fans:

“Tengo las tetas en el piso y tengo mucho exceso de piel por el tema de la lactancia. Cuando me evaluó el doctor tenía como 8 centímetros de piel, se me salen las chichis por el costado, se me chorrea los senos”.

¿Por qué se operará Andrea San Martín?

Andrea San Martín aclaró que no se aumentará los pechos, es decir, no quiere ponerse prótesis. “Me voy a cortar la teta para quitarme el exceso de piel”, sostuvo.

“Tengo un montón exceso de piel. Ya pasé mi época de tener hijas chiquitas y ahora me toca a mi. Son como 15 centímetros de lo que están caídas del lugar donde deberían estar”, justificó.

Al finalizar el video, la exchica reality mandó una indirecta, ¿a una expareja?:

“Sí, me voy a hacer mis arreglitos porque ya me toca, mis hijas están creciendo. Y para los machistas, no mi amor, me arreglo para mi espejo no para ti”.

