Por su cumpleaños, Andrea San Martín se hizo un regalazo. La modelo y empresaria decidió comprarse un nuevo carro luego de vender en anterior que tenía.

Ella se mostró emocionada y compartió la buena noticia con sus seguidores. Andrea San Martín aseguró que se lo compró con su esfuerzo y trabajo.

“Estoy muy emocionada de compartir con ustedes esto, en verdad es emocionante cuando compras algo tuyo con tu esfuerzo y trabajo y vas creciendo”, dijo Andrea San Martín.

Seguidamente agregó: “Quería comprarme algo por mi cumpleaños y Dios quiso que se retrasen algunas cosas y finalmente llegue prácticamente el día de mi cumpleaños”.

Pero eso no es todo. Andrea San Martín confesó que ni Sebastián Lizarzaburu haría la compra y lo primero que hizo fue ir a la casa de su mamá para sorprenderla.

“Ni Sebastián sabe que me he comprado el carro y la primera vez que me compré mi primer carro, viene a la casa de mi mamá y se la enseñé. Así que lo primero que he hecho es venir a la casa de mi mamá, ella está viniendo y la voy a sorprender otra vez”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR