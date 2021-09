Rodrigo González y Gigi Mitre no se callaron nada y arremetieron contra Andrea San Martín por sobre exponer a sus pequeñas hijas en redes sociales. Y es que el conductor criticó que Sebastián Lizarzaburu haya subido un video de la pequeña hija de Juan Víctor Sánchez.

Toda esta polémica se habría desatado cuando el piloto se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’, para expresar su incomodidad por los distintos videos que subió la ‘ojiverde’, donde se aprecia al ‘hombre roca’ bañando a su pequeña.

“Si fuera mi hija, me preocuparía exactamente igual. Si tú Andrea, confías en tu novio y tienes toda la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya. Entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar”, comenzó diciendo ‘Peluchín’.

“Yo como padre veo que el novio de la mamá de mi hijo tiene esos comportamientos y no me gustaría nada. Cuando hay menores de edad involucrados que no son tus hijos, la cosa cambia completamente. Hay que tener mucha prudencia, porque hay cada loco...”, agregó.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que el conductor de Willax TV aprovechó para comentar que hay muchos personajes de la farándula, que utilizan a sus hijos para poder atraer marcas.

“Hay gente que carece de talento y utiliza a los hijos, mascotas, porque saben que eso sensibiliza al publico... Los utilizan para atraer marcas, ganar likes, y no saben el daño que les están haciendo. Hay muchos padres que explotan a sus hijos”, finalizó diciendo.

