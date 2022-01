Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu revelaron que recibieron la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. A través de Instagram Stories, la pareja contó cuáles fueron sus síntomas.

Según Andrea San Martín, solo tuvo un dolor de cabeza, pero no presentó los síntomas que tuvo con la vacuna de Johnson & Johnson, la cual se aplicó en Estados Unidos.

“Dolor de brazo sí tengo, pero no como cuando me pusieron la Johnson y tampoco tuve malestar, igual yo tomé un Paracetamol ayer, pero no, lo único es el dolor de cabeza, pero no es asu, así que me voy a morir, es un dolor de cabeza que está ahí perenne”, explicó.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu mostró cómo fue el proceso de vacunación a través del VacunaCar del Jockey Plaza. El ‘hombre roca’ tampoco presentó síntomas.

“No pasó nada, no dormí muy bien pero simplemente por insomnio, pero no por dolores, no tengo dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de hombro, escalofríos, fiebre, nada”.

“Todo bien, cero reacciones, nada de nada”, escribió en Instagram.

Andrea San Martín - diario OJO

Fuente: Instagram Andrea San Martín | Sebastián Lizarzaburu

TE PUEDE INTERESAR