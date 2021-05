Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu disfrutan de días soleados en Miami, Estados Unidos, así lo han dado a conocer a través de sus respectivas redes sociales. Además, la pareja aprovechó su permanencia en dicho país para recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Y ahora la ‘Ojiverde’, decidió compartir unas reflexiones sobre la situación de la pandemia en Perú y en Estados Unidos en sus historias de Instagram. La exmodelo sostuvo que en nuestro país no existe una verdadera logística para enfrentar la pandemia.

“Perú no tiene la misma logística, ni siquiera se ha llegado a un porcentaje mínimo de vacunación y es más con todo lo que hemos visto de las vacunas que no contienen nada. No sabemos realmente cuantas personas se han vacunado, entonces esa es la diferencia entre ellos y nosotros”, comenzó diciendo.

Asimismo, la ‘mamá por partida doble’ indicó que en el país hay denuncias por vacunas mal puestas y la población no se puede realizar pruebas moleculares debido al alto costo. Mientras que en ‘tierras gringas’, todas las pruebas se realizan gratuitamente.

“Tampoco la gente tiene el dinero para poder hacerse pruebas, en cambio acá como es gratis, la gente puede hacerse su control... Yo siento que los peruanos estamos a la de Dios, porque no existe un real apoyo del Gobierno, esa es mi opinión”, añadió.

Recordemos que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se encuentran disfrutando de una segunda luna de miel en Estados Unidos. La pareja se reconcilió luego de casi 6 años de estar separados y ahora se lucen más enamorados que nunca en sus redes sociales.

Fotos y videos: (Instagram/@mamaporpartidadoble)

