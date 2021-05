Andrés Hurtado llora en su programa: “el terrorismo no es lo que quiero para mi país”

Un video de Andrés Hurtado se volvió tendencia en Twitter este domingo 23 de mayo. Las imágenes corresponden a la última edición del programa “Porque hoy es sábado con Andrés” donde estuvo como invitado el general Marco Miyashiro, ex comandante del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, quien colaboró en la caída del líder terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

En las imágenes que fueron viralizadas por los usuarios, se ve al conductor derramar algunas lágrimas al recordar

“Rafael López Aliaga me dijo ‘jamás vi quebrarte con las lágrimas en los ojos’. Cada vez que pienso esto, me vuelve a la cabeza todo lo que puede pasar y me quiebro. Ninguno de ustedes fue torturado en Venezuela como yo, yo sé lo que es un país comunista”, comentó tras mostrar algunas imágenes que reflejan lo que fue la amenaza terrorista en el Perú.

El popular ‘Chibolín’ mencionó que la Onpe le mandó una carta luego de que luciera un polo alusivo a Fuerza Popular y anunciara que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones generales 2021.

“Me dio mucha pena que la Onpe me mande una carta solo porque me puse el polo de Keiko Sofía, pero no sé como defender a mi país (...) Me quiebro, perdónenme, pero (el terrorismo) es lo que yo no quiero para mi país”, agregó.

Keiko Fujimori promete un bono de 10 mil soles para las personas que perdieron un familiar por el COVID-19

