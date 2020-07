Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al tatuarse en honor a sus dos hijas, Maia y Lara.

La ex chica reality mostró todo el procedimiento en su cuenta de Instagram, donde también publicó el diseño que eligió.

Se trata de los nombres de sus hijas conectados a la señal de la frecuencia cardiaca. El nombre de Maia quedó marcado en su muñeca derecha, mientras que el de Lara en la izquierda.

“Amé mis tatuajes, estoy muy feliz. A ustedes también les ha gustado, a mí me ha encantado”, comentó Andrea San Martín en sus historias de Instagram.

“Habíamos quedado en los nombres, solamente los nombres, y ya luego acá empezamos a ver el tema de la conexión y cómo conectarlos”, explicó la ‘ojiverde'.

Andrea San Martín también contó que el proceso no fue doloroso: “No me dolió, yo ya me he tatuado antes pero igual no me dolió (...) nos hemos demorado porque yo soy súper indecisa”.

