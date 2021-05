¿Una guerra de nunca acabar? Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, volvió a hacer uso de sus redes sociales para denunciar públicamente que viene siendo víctima de usuarios que lo molestan con muchos comentarios negativos.

Y es que luego de las declaraciones de Sebastián Lizarzaburu, el padre de familia envió un fuerte y tajante mensaje a sus “detractores”. ¿Será una indirecta para la ‘ojiverde’ y el ‘hombre roca’?

“Cuentas así, comenten lindis o cualquier barrabasada, los bloqueo... Últimamente y demás decir por qué, salen cuentas falsas a lanzar adjetivos sin fin algunos. Porfas, tengan la valentía de escribirme (que no sea fake) y si hay alguna duda que tengan y me competa, los ayudo a aclarar”, escribió en sus historias de Instagram.

Recordemos que hace algunos días, Sebastián Lizarzaburu comentó que no mantenía amistad o vínculo alguno con Juan Víctor, pese a que es el padre de la segunda hija de Andrea San Martín.

“¿Cómo voy a ser su amigo si no lo conozco? Él ha llegado después de mí. Él y yo no hemos entablado una conversación. No es mi año, no lo conozco, pero obvio lo saludo porque sé quién es, es el padre de la hermana de mi hija, pero no sé cómo es como persona, no me interesa saberlo porque no es mi amigo”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

