El exchico reality, Sebastián Lizarzaburu, fue consultado sobre Juan Víctor, también expareja de Andrea San Martín.

Lizarzaburu dijo que no son amigos porque ni siquiera lo conocen. “¿Cómo voy a ser su amigo si no lo conozco? Él ha llegado después de mí”.

Agregó que nunca han hablado y que no sabe qué clase de persona es. “Él y yo no hemos entablado una conversación. No es mi año, no lo conozco, pero obvio lo saludo porque sé quién es, es el padre de la hermana de mi hija, pero no sé cómo es como persona, no me interesa saberlo porque no es mi amigo”.

Además, Sebastián Lizarzaburu dijo no ver nada de malo en que su hija y la hija de Juan Víctor viajen juntas con él y Andrea San Martín. “¿Por qué no? Son hermanas. Excluirlas sí creo que estaría mal. Si una se va de viaje, ¿por qué la otra no?”.

Para resaltar, Sebastián Lizarzaburu señaló: “Yo también tengo el régimen de visitas y es el mismo”.

TE PUEDE INTERESAR