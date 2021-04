La modelo Shirley Arica dejó mal a Anderson Santamaría al contar que había hablado mal de ella, por lo que decidió bloquearlo en las redes sociales.

Arica reveló que para fin de año, ella estaba saliendo con una persona, pero este se habría desanimado luego de que Anderson Santamaría le hablara mal de ella.

“Ah no sé. En Año Nuevo, casi todas coincidimos por allá y en ese tiempo salía con alguien. Ya no me importa decirlo y me entero que él hablaba mal de mí y varias cosas y yo sé por qué lo ha dicho”, contó Shirley Arica .

Agregó que Anderson Santamaría habría dicho feas cosas sobre ella, hecho que le molestó y hasta lo bloqueó: “Cosas feas, no sé si para desanimar a mi futuro novio. Porque siempre hemos sido amigos y obviamente me molestó y lo bloquié”.

Finalmente dijo que no le llegó a preguntar por qué lo hizo, pero ya lo desbloqueó. “Luego le iba a preguntar por qué había hablado mal de mí, pero me olvidé. Creo que ni cuenta se ha dado que lo bloquié y luego lo desbloquié”.

