Andrea San Martín respondió a los usuarios que la criticaron por no opinar de los políticos en medio de la crisis que se vivió por la vacancia de Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Instagram, la “ojiverde” cuestionó que los internautas pidan información y cultura, pero al final no leen:

“Mucha información piden, muchos programas culturales piden, mucha exigencia respecto al tema, pero cuando se les da la información, para cuando te dan alternativas para que investigues, para que saques tus propias conclusiones, es más fácil pasar la historia nomás, para qué leo”.

“Y esto no pasa solo por la situación actual sino siempre!! No quieren programas “basura” pero son los que más consumen”, escribió en sus historias.

Asimismo, Andrea San Martín explicó que ella no meterá las manos al fuego por ningún político: “Yo no puedo tomar una posición respecto a una persona en específico, no soy nadie para meter las manos al fuego por nadie, no lo hago por nadie y no lo voy a hacer a través de mi plataforma virtual porque es demasiada responsabilidad”.

“Bajo ningún punto de vista yo voy a hablar de política o de mi posición frente a la política aquí en cuando a favoritismos o qué me gusta o que no me gusta”, sentenció.

