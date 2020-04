Andrea San Martín reveló que pasó por un susto pues su hija se sintió mal durante la madrugada y no tenía cómo conseguir medicinas, por lo que acudió a Sebastián Lizarzaburu.

En sus historias de Instagram, la ‘ojiverde’ contó cómo ocurrió todo: “Tuve una noche terrible, Maia se levantó porque se sentía mal, le dolía la barriga, tenía sed sobretodo; entonces le di un vaso con agua y lo vomitó”.

“Se levantó Lara (su hija menor), ya no durmieron, nos fuimos de largo, a la hora que logramos conciliar el sueño ya era casi de día”, continuó.

A raíz de la salud de su hija, Andrea San Martín se comunicó con su médico pero no tenía cómo conseguir medicinas: “Me acordé que ni siquiera puedo comprar remedios porque llamé al pediatra pero no puedo comprar porque todo está cerrado, no hay delivery, es un caos”.

En ese sentido, se contactó con el padre de su hija, Sebastián Lizarzaburu, y algunas amistades. Finalmente el “hombre roca” pudo conseguir un taxi que traslade la medicina.

“Tuve que llamar a Sebastián, Sebastián pidió un Uber, él no tenía efectivo y el Uber no aceptaba que lo yapeen, pero al final encontré 15 soles, felizmente cobraba 12 y ya está en camino con la medicina. Maia felizmente está de buen ánimo, desayunó tranquila”, contó Andrea San Martín.

Según la ‘ojiverde’, su pequeña hija estaría algo agobiada tras varios días de cuarentena: “Siento que Maia está un poquito agobiada, las energías las canaliza por la barriga (...) creo que tiene que ver mucho con eso también”.

Andrea San Martín cuenta que pasó susto por su hija - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Cristo Cholo actúa en la puerta de su casa

Cristo Cholo actúa brevemente en la puerta de su casa - diario Ojo