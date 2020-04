La exvedette Susy Díaz, se encuentra muy preocupada por la complicada situación que viene atravesando el país con la propagación del coronavirus. Y es que según ella, esto podría tratarse de un “castigo divino”.

También señaló que en estos días de Semana Santa tenemos que estar unidos en oración.

“Sí (es un castigo divino), hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando, ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual”, confirmó.

Asimismo, la excongresista menciona que todos los peruanos somos “chamberos” y que saldremos adelante de esta pandemia.

“Cuando pase esto que la gente trabaje de lo que sea, siempre hemos salido adelante porque somos ‘chamberos’ y nos recurseamos”, expresó a Trome.

Por otra parte, Susy cuenta que en esta cuarentena su pareja, el empresario Walter Obregón, viene engriéndola mucho. “Walter me cuida mucho y se ha vuelto mi chef. Hoy nos tocó papita con atún y cebolla”, finalizó.

