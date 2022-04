Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron que dieron positivo a COVID-19. Afortunadamente, la pareja se aisló a tiempo y no llegaron a contagiar a la hija de ambos, Maia, y a la pequeña Lara, hija de Juan Víctor Sánchez.

“Le gané durante años!!! Y esta vez me tocó caer. Encerrados a buen tiempo, felizmente”, señaló Sebastián Lizarzaburu en Instagram Stories, donde se contó que no tiene síntomas fuertes, aunque sí presenta algo de malestar.

“Me ganó esta vez el COVID, años ganándole, años saliendo invicto. Síntomas, en realidad, no, ninguno, la garganta un poco como si estuviera ronco (...) el dolor de cabeza es un pequeño malestar”, explicó Sebastián Lizarzaburu.

“Uno de los síntomas es que me da muchísima hambre (...) en lo particular tengo demasiada hambre, no sé por qué, como y como, puede ser también la ansiedad de estar encerrado, de no hacer nada, de no tener la misma actividad que tenía, no entrenar”, añadió.

Por su parte, Andrea San Martín comentó lo siguiente: “En verdad ya me la olía porque la chica con la que tuve contacto sí está con mil síntomas. Ahora me siento mejor de haber tomado la decisión de encerrarnos”.

“La verdad yo no tengo ni siento nada... Sebastián sí se levantó molestoso de la garganta así que, con mayor razón, dije: ‘tamos’ hechos | espero seguir así”, informó la ‘ojiverde’ a sus seguidores.

Asimismo, Andrea San Martín aseguró que algunas “cosas que le sucederán” esta semana es que “avanzará” con los pendientes y “subirá 5 kilos”.

Fuente: Instagram @mama.porpartidadoble | Instagram @sebaslizar

