¿Aló, Andrés Mendoza? A la primera timbrada no respondió, hasta que asomó a través del WhatsApp. Reconoció a EL BOCÓN y aceptó al diálogo. “Hola, amigos. Tardé en responder por los pedidos de pizza”, nos confesó entre sonrisas el “Cóndor”, quien la hace linda como repartidor de pizzas en un negocio familiar, por eso chapó su moto y atendió su pedido, mientras nos contestó de todo.

- ¿Cómo nació el emprendimiento de pizza “Ya pues”?

En familia nos animamos a hacer una pizza, teníamos masa y apostamos por hacerla. Después mi novia (Leyla) y la familia decidimos poner el negocio de la pizza. Todo fue antes de la pandemia.

- ¿Entras a la cocina?

Ayudo con los ingredientes, pero la que sabe hacer la pizza es mi novia, cuando hay muchos pedidos, todos metemos mano.

- ¿Quién puso el nombre?

Mi novia. Soñó con ese nombre (risas), así se creó la pizza más grande del Perú.

- ¿Qué tal los clientes del fútbol?

Jayo es cliente VIP (risas). Julinho es recontra huraño.

- ¿Algún seleccionado ha comprado? ¿Farfán?

Le escribí, pero anda ocupado. No sé si él u otra persona mueve sus redes sociales.

- ¿El gol marcado al AC Milan con Brujas es el mejor de tu carrera?

Fue un golazo. Tres dedos. De aquel triunfo, tengo guardada la camiseta de Rivaldo, la intercambié. Pero también tengo goles con la selección.

- ¿Sientes que te lapidaron por el gol errado ante Ecuador?

La gente se quedó con el gol fallado, pero no vieron lo que hice en mi carrera, en Europa. Todo delantero también falla. La gente vio fácil la jugada, pero no estaban ahí. En Europa he marcado muchos goles, también he fallado.

- Pero resurgió a través de un comercial...

Me gustó la propuesta, sabía que gustaría. Hasta ahora, la gente me pide en la calle que los llame.

- ¿Con qué “10” se entendiste mejor?

Con el paraguayo Javier Ferreyra. Me decía que corra y busque el espacio, luego hacía los goles, eso me valió para ir a Europa.

- ¿Eres ídolo en Brujas?

Soy muy querido. Cuando voy, la gente me recuerda como el latino que marcó más goles, nadie me ha superado. Estoy como una leyenda en Brujas, el club con que gané títulos. Llegué con intención de quedarme y demostrar.

- Cueva también fue blanco de críticas tras el penal fallado en el Mundial...

La gente dice que debió ser Farfán, pero Cueva tenía confianza. Muchos lo critican, él también marcó goles. Es un buen jugador, aporta a la selección. Dependerá de él ser el “Cuevita” de antes.

- ¿Invitaste a Magaly Medina a una cena romántica en Francia?

Magaly rajaba mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, la playa. A la zona “guau”. Le pasaron la voz, le dijeron, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella...

- Eras caserito del ampay...

Sí, pero no nunca me vieron tomando. Me ampayaban en locales, salsódromos, pero estaba de vacaciones.

- ¿Las puertas de la selección se cerraron tras el escándalo del Golf?

Me echaron toda la culpa a mí. Como si yo hubiese organizado la fiesta. De ahí no me llamaron pese a que hacía goles en Morelia. Tenía ganas de seguir en la selección. El profesor (“Chemo”) dijo bien claro que nos daba permiso, así que nos quedamos en el hotel. Podían ir sus novias, no había problema.

- ¿Aclaraste el tema con “Chemo”?

Nunca le hablé del tema, y nos hemos saludamos. A la FPF le expliqué todo lo sucedido, fuimos hasta el TAS.