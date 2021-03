Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza fue entrevistado por Natalie Vértiz en el programa “Estás en todas” con el fin de promocionar su nuevo emprendimiento: un negocio de pizzas.

El exseleccionado reveló que algunos futbolistas lo han apoyado a través de las redes, pero Jefferson Farfán no le habría contestado.

“A la ‘foquita’ le he escrito y no me contesta”, contó ‘El Cóndor’ cuando Natalie Vértiz le preguntó si los futbolistas lo habían apoyado a promocionar su negocio.

“Le he escrito a su (red social) y yo me imagino que no lo ve”, agregó el exseleccionado peruano.

Sin embargo, Andrés Mendoza reveló que los mensajes sí fueron leídos, aunque no sabe si por Jefferson Farfán: “Le he escrito y no me ha contestado, o sea, lo lee, pero no sé si lo usa él”.

Foto y video: América TV | Instagram Jefferson Farfán

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Conoce a qué hora te tocaría votar según el último dígito de tu DNI

TE PUEDE INTERESAR