Andrés Hurtado a su productor: “No sirves para nada”

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ volvió a protagonizar un anecdótico episodio con su productor José Malpartida. Resulta que una televidente llamó al programa en vivo para concursar en la secuencia “Aló Andrés”, pero la mano derecha del conductor no estaba dispuesto a ayudar para que la seguidora se lleve un premio.

Elena, una seguidora de Chiclayo, llamó muy emocionada al programa “Porque hoy es sábado con Andrés” y escogió el número 5 del tablero para llevarse su premio. El conductor le advirtió a la televidente que su elección no era la mejor, pero el productor José alentó la decisión de la televidente.

Ante la actitud negativa del productor, Hurtado pidió la palabra para señalar que a José Luis no le conviene que los televidentes se lleven premios y por ello quería desviar a la concursante.

“Para que sepa todo el país, porque cada vez que salgo a la calle me dicen ‘no lo trates así a José y por qué lo has botado’. A mí como productor, él no no me interesa porque ni sirve, eso para empezar. Lo hemos botado como tres veces y quien lo escogió fue el gerente general, que es el dueño del canal. Él lo volvió a contratar porque para mí no sirve para nada”, expresó Andrés en tono de broma.

“No le hagas caso a este imbé*** porque no quiere que tú ganes. Solo te puedo decir que él es la oposición. A él le va mal si ustedes ganan”, concluyó Hurtado.

Finalmente, Elena ganó una carrito sanguchero y gracias a la ayuda de Andrés Hurtado. Mientras que el productor se retiró del set de televisión con una sonrisa en el rostro.

