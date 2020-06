El conductor de televisión Andrés Hurtado hizo un fuerte reclamo contra sus hijas Josetty y Gennesis, quienes - aparentemente - no le habrían enviado ningún saludo o un regalito por el Día del Padre, que se celebra hoy 21 de junio.

El presentador de “Porque Hoy es Sábado con Andrés” usó sus redes para recordarles a sus hijas que ni siquiera le han regalado un lápiz en este día especial.

Además, publicó una tierna fotografía con su hijita menor Luciana, quien nació en octubre de 2014.

“Mi Lucianita me hizo esta belleza. Es la única que me queda, Josetty y Génesis Hurtado, ni siquiera un Lápiz Mongol. Bueno, los hijos crecen y se van. Ojalá que me devuelvan toda la ropa que les regalé. Solo me queda mi Lucianita”, escribió, dolido.

