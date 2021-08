El conductor Andrés Hurtado se mostró muy emocionado por la entrevista que Magaly Medina le hizo a la exparticipante de “Esto es guerra” Michela Elías.

A través de Instagram, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” señaló que la ‘urraca’ aconsejó a Michela Elías como una “verdadera madre”.

“Conozcan la otra cara de @magalymedinav: La de su realidad, aconseja como una verdadera madre...¡Bravo, bravo, señora Magaly Medina!”, señaló Andrés Hurtado.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina contó su experiencia con la depresión: “He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años que fui diagnosticada. He luchado contra la depresión toda mi vida, mi gran salvación ha sido siempre mi trabajo. Me he apasionado tanto por mi trabajo, que cuando no salía de mi cama y solo tenía ganas de dormir y dormir y nunca despertar, tenía tanta pasión que siempre me paraba de la cama y me iba a trabajar”.

La periodista también aconsejó a Michela Elías y le pidió que no se rinda: “Tuve para comprar mis pastillas y he vivido medicada muchísimos años, ahora vivo sin medicación... Te entiendo perfectamente, te aconsejo que no dejes tu medicación”.

VIDEO RECOMENDADO

Periodista ubica a Laura Bozzo

Se encontraría en Polanco.

TE PUEDE INTERESAR