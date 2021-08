Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al confesarle a su público lo complicado que fue para ella luchar contra la depresión. Y es que la conductora confesó que estuvo medicada por muchos años para poder librar este terrible enfermedad.

Todo se dio por un informe que presentó en su programa sobre Michela Elias, quien también reveló haber sufrido episodios de depresión por no sentirse importante en la vida. La periodista se solidarizó con su caso y no dudó en aconsejarla en vivo.

“He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años que fui diagnosticada. He luchado contra la depresión toda mi vida, mi gran salvación ha sido siempre mi trabajo. Me he apasionado tanto por mi trabajo, que cuando no salía de mi cama y solo tenía ganas de dormir y dormir y nunca despertar, tenía tanta pasión que siempre me paraba de la cama y me iba a trabajar”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la presentadora de ATV mencionó que tuvo que sacar fuerzas por su hijo, pues ella era madre soltera y tenía que mantener su hogar.

“Pero, también tenía obligaciones, tenía un hijo que mantener y que no podía verme tirada en la cama, que no podía verme todo el día en pijama, porque en algunos momentos de la vida era sola contra el mundo y mi hijo a la única que tenía era a mí”, agregó.

“Tuve para comprar mis pastillas y he vivido medicada muchísimos años, ahora vivo sin medicación... Te entiendo perfectamente, te aconsejo que no dejes tu medicación”, finalizó diciendo Medina.

