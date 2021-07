¡Insólito! Andrés Hurtado presentó el último sábado a Dalia Durán, a quien decidió sorprender con un contrato de servicios para que desempeñe el rol de modelo por los próximos seis meses en su programa trasmitido por Panamericana Televisión.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fueron las sentidas y emotivas palabras que tuvo el conductor con Magaly Medina, con quien estuvo hace algunos días para tocar el escándalo de John Kelvin.

“Magaly no me destruyó, yo necesitaba recuperar mis pulmones, por eso fui al mar (...) Ella sacó un reportaje dándome fuerzas, deseándome que yo regrese a la televisión. Me pareció increíble. No tuve tiempo de agradecérselo ese día en su set porque no era mi caso”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

“Yo no soy el abogado de ella, ni menos amigo, pero ella hace un programa periodístico de espectáculos (...) Si Magaly presentó tantas cosas sobre John Kelvin no es porque se ensañó con él, ella te salvó. Yo he cometido errores con ella, tuve rabo de paja, le pido disculpas, pero esos errores los capitalicé para ser quien soy ahora, traté de ser mejor persona”, agregó.

En ese sentido, el excomediante destacó la labor de la popular ‘Urraca’, y aseguró que es imparcial, pues nunca le ha deseado el mal pese a que no se llevan.

“Ella me dijo que confía en mi y hoy se lo demuestro. Mucha gente, el país de un peruano que odia a otro peruano, siempre la achacan, pero ella sigue”, finalizó diciendo.

