La expareja de John Kelvin, Dalia Durán, reapareció este sábado 17 de julio en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Durante el programa, la cubana se mostró muy emocionada por el cambio de imagen que le realizaron luego de la terrible agresión que sufrió.

“Dentro de todo esto, me siento más tranquila, me siento que vuelvo a ser esa mujer linda que siempre he sido”, dijo Dalia Durán.

“Hoy es un día diferente, no pensé estar vestida, no pensé que me iban a producir de esta manera, te lo agradezco muchísimo, estoy muy feliz (...) Yo sé que me lo merezco, sé lo buena mujer que soy, sé lo buena madre que soy”, agregó.

Por su parte, Andrés Hurtado le entregó el contrato que la vinculará durante 6 meses al programa, en el cual trabajará como modelo.

