El polémico Andrés Hurtado afiló su lengua contra contra su propio canal, Panamericana Televisión, por el trato que estaría recibiendo el showman Carlos Galdós, quien conducirá el programa “Por Dios y por la plata” desde este lunes a las 11 de la noche.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Chibolín’ arremetió con todo y consideró que su canal “tiene ciertas preferencias”. Y es que al presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ le ha molestado la extrema promoción que viene realizado Panamericana TV al nuevo programa de Galdós.

Y aunque no se refirió directamente al locutor radial, lo tildó de “principiante”.

“Veo que Panamericana Televisión, mi canal, tiene ciertas preferencias de anunciar con 10 mil comerciales de cabecera de tanda a programas no serios donde conductores salen en short. Deberíamos tener igualdad de promociones... ya que estos conductores son solo principiantes en el canal”, arremetió.

Esta publicación provocó que cientos de usuarios salieran a defender a Carlos Galdós.

“No entiendo por qué menospreciar a una persona por como es. Discúlpame pero discrepo contigo SR. Andrés. Recuerde como usted surgió para ganarse a televidentes. Ahora lo veo todo pedante”; “Más desconcertada me siento yo al ver como cambiaste”; “oe Chibolin, ubícate, que Galdós es más preparado que tú”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Hurtado.

Carlos Galdós regresa a la TV

Carlos Galdós vuelve a la televisión después de tres años. En entrevista con Trome, indicó que “los tres años fueron necesarios” porque la televisión demanda mucho trabajo,

Además se refirió al hecho de que competirá con ‘La banda del Chino’: “la programación de la televisión es como un bufé y mientras más variado, es mejor, más opciones, que haya mayor variedad no significa que lo otro sea malo, ojo. ‘Por Dios y por la plata’ es un plato nuevo en el bufé de la televisión, pero te aseguro que va a ser el más rico, eso no me cabe la menor duda, y lo van a querer repetir”.

