Desde hace días se viene rumoreando los posibles jales de la nueva temporada de ‘El artista del año’. Se especulaba que la hija de la conductora Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, formaría parte del reality, sin embargo, la novia de Julián Alexander lo descartó esta mañana en su programa. “Es el artista del año y ya lo he dicho varias veces públicamente que no canto. Yo bailo, actúo, pero no canto”, afirmó la engreída de la ‘Señito’. (Video: América TV).