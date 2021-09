El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado, firmó contrato con Azteca Televisión y ahora vive en México. Por ello, las cámaras de “Magaly TV La Firme” viajó hasta tierras aztecas para registrar todo.

Andrés Hurtado les abrió las puertas de su nueva casa y se trata de un departamento triplex valorizado en 1 millón en la zona de la Condesa, zona exclusiva en la Ciudad de México.

El conductor de televisión ya se encuentra instalado en su departamento que tiene viste al Castillo de Chapultepec y a la zona financiera.

Además, Andrés Hurtado fue paseado en helicóptero para que pueda reconocer las zonas más vulnerables de la Ciudad de México y donde deberá ayudar a la población.

Andrés Hurtado es comparado con Laura Bozzo

Debido a que su programa tiene corte social, Andrés Hurtado ha sido comparado con Laura Bozzo, sin embargo él asegura que tiene otro formato.

“Mi programa no tiene peleas, no es ese el corte. Mi programa es puro corte social, pura ayuda social y una que otra entrevista. No me molesta pero no quisiera ese comparativo”, sentenció.

