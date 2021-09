El presentador de televisión Andrés Hurtado tuvo un nuevo arrebatos en redes sociales y, esta vez, le hizo un fuerte reclamo a su amigo Ernesto Pimentel. A través de su cuenta de Instagram, el conductor de ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’ contó que la ‘Chola Chabuca’ no le invitó a la reunión que hizo por su cumpleaños.

En ese sentido, el recordado ‘Chibolín’ amenazó que ya no llevará a Pimentel como animador en su programa de TV Azteca, en México, donde recientemente firmó un millonario contrato.

“El señor Ernesto Pimentel hizo un almuerzo en su casa por su cumpleaños, al cual NO ME INVITÓ. Pensé en algún momento llevarlo como mi CO-ANIMADOR a Azteca TV, tal cual me lo pidió... ¡PUES AHORA NO LO VOY A LLEVAR! ¡Que vaya a Viva TV!”, fue el iracundo mensaje de Hurtado.

Ernesto Pimentel, quien hace poco celebró sus 51 años de edad en su programa ‘El reventonazo de la Chola’, decidió responderle:

“Perdón. No me puedes hacer eso. Por fa ya renové el pasaporte... desde mañana tendrás una papa rellena esperando en mi casa”.

