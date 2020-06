Magaly Medina mostró en la última edición de su programa un pantallazo donde se puede apreciar una conversación entre un usuario de Instagram, con la cuenta del actor Andrés Wiese. Y es que en dichas lineas se logra leer cómo el actor agradece el respaldo y abala el accionar de estas personas que tienen como objetivo final cerrar cuentas en redes sociales.

“Papi Ricolas somos la Beba Army estamos contigo mi lord. Tú mandas aquí, recibiremos órdenes tuyas y comenzamos a atacar a las personas indicadas. Somos la beba army a tu respaldo”, se logra leer en el post.

“Hola chicos. Veo que están saliendo en varios medios y solo le puedo decir que sean justos con lo que me está pasando. Solo diré: hagan lo que tengan que hacer y gracias por solidarizarse conmigo”, les responde el popular ‘Nicolás’.

Frente a estas pruebas, la popular ‘Urraca’ no tuvo reparos en mostrar su incomodidad frente a Wiese, tildándolo de

“O sea les está dando luz verde, no puede ser posible esto, no me sorprende nada de Andrés Wiese. Es un comportamiento irracional y lo pinta de cuerpo entero”, finalizó.





