La recordada actriz, Karina Calmet, decidió pronunciarse desde España, país donde viene estudiando actuación, sobre la denuncia que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese por presunto acoso sexual. Y es que la popular ‘Isabella’ de “Al fondo hay sitio” expresó su total solidaridad para con ‘Grace’.

“Apoyé a Mayra porque fue mi sentir”, comenzó mencionando la artista. Ella asegura que no ha visto los descargos del popular ‘Nicolás’ y que no piensa opinar más al respecto.

“No lo vi y sobre ese tema ya no voy a opinar. Lo que sí me preocupa es el gran número de mujeres en nuestro país víctimas de violencia. Nunca es tarde para denunciar, muchas veces no encuentran el valor para decirlo en el momento en que sucede, pero eso no invalida el hecho”, manifestó a Trome.

