El actor Andrés Wiese se pronunció tras los explosivos comentarios de Pietro Sibille contra su expareja Andrea Luna, a quien tildó de infiel de manera pública.

El recordado ‘Nicolás’ de la serie ‘Al fondo Hay Sitio’ fue abordado por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, quienes le consultaron cuál era su relación actual con la actriz Andrea Luna.

“Con Andrea Luna, ¿qué relación llevan?”; preguntó el periodista del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Somos amigos”, respondió escuetamente el también llamando ‘Ricolás’. Sin embargo, reaccionó ofuscadamente cuando se le cuestionó si las palabras de Pietro afectaría su relación con Luna.

“No va a impedir nada lo que Pietro salga a decir”, le dijeron; a lo que él respondió: “¿perdón?”. Las declaraciones completas se difundirán este viernes en la edición de “Amor y Fuego”.

¿Qué pasó entre Andrea Luna y Pietro Sibille?

Luego de que Pietro Sibille afirmará que su expareja Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, la actriz decidió pronunciarse en sus redes sociales y a través de un comunicado arremetió contra el recordado ‘Misterio’ y negó haber faltado a la relación.

La reconocida artista salió a defenderse y aprovechó para denunciar públicamente a su expareja por haberla maltratado física y psicológicamente. De acuerdo a la artista, ella intentó terminar su relación con Pietro Sibille en varias ocasiones, pero él la amenazaba con quitarse la vida si lo hacía.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, contó Andrea.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te he cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratados pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años”, agregó muy decidida.

