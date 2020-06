El actor Andrés Wiese reapareció en la TV tras las graves acusaciones que se hicieron en su contra. A través de una entrevista con “La banda del Chino”, el popular “Ricolás” contó detalles del difícil momento que ha vivido.

“El cargamontón que se hace por redes, por distintos canales... Hay un punto en que ya el dolor ya no lo quieres aguantar más, ya quieres desaparecer porque es demasiado”, comentó Andrés Wiese.

Aldo Miyashiro le preguntó si había tocado fondo tras estas denuncias: “¿Qué significa esto, pensaste en algún momento en no estar?”.

Según Andrés Wiese, el apoyo de su familia lo impulsó a ser fuerte y enfrentar esta situación.

“Gracias a mi familia y gracias a las personas que han estado conmigo en este momento, que ha sido el momento más oscuro de mi vida, el más complicado, el más triste, y a esta gente que me ha apoyado, es que yo estoy acá ahorita conversando contigo con la fuerza que me queda y trabajando para mejorar porque tengo claro que quiero ser una mejor persona. La lección está aprendida, yo no soy una mala persona, cometí un error, pero quiero mejorar”.

Andrés Wiese en entrevista - diario ojo

