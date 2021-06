Andrés Wiese utilizó sus redes sociales para revelar que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos. Así lo dio a conocer esta mañana del jueves 17 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, el recordado “Nicolás” de ‘Al Fondo Hay Sitio’ contó a sus seguidores que se sumó a la lista de figuras de la televisión que viajaron a la tierra del tío Sam para vacunarse contra el terrible Coronavirus.

“Vacunado y agradecido”, escribió en su red social junto a una fotografía donde se ve al actor mostrando su cartilla de inmunización contra el virus en el Aeropuerto Internacional de Miami.

En cuestión de minutos, la publicación se lleno de likes y de comentarios de felicitaciones.

“¡Bien!”, “Me da gusto por aquellos que sí pueden”, “¡Qué bueno que tengas la oportunidad! Sigue adelante”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Andrés Wiese celebra que cumplió 1 año al lado de su perrita

Andrés Wiese utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la tierna celebración que realizó para su perrita ‘Mentita’, a quien adoptó hace un año, exactamente el 23 de mayo del 2020.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor indicó que su ‘amiga peluda’ lo ayudó a sobrellevar los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida.

Hoy cumplimos 1 año juntos y nos pusimos guapos. El 23 de Mayo del 2020 llegaste como sabiendo que tu compañía me transformaría la vida y me ayudarías a sobrellevar probablemente los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Casi inseparables desde el primer día, amo la dinámica y la conexión que hemos logrado con el tiempo”, escribió en ese momento.

