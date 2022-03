Andrés Wiese y la exMiss Perú Janick Maceta viajaron juntos a Bangkok, en Tailandia, así lo dieron a conocer en sus redes sociales. Hasta el momento, el actor y la modelo no han querido confirmar su romance, sin embargo, esta visita al país asiático lo comprobaría.

A través de su cuenta de Instagram, el recordado “Nicolás” de “Al fondo hay sitio” y la exreina de belleza compartieron imágenes y videos de su “luna de miel” en Tailandia.

Todo indicaría que la parejita se fue a disfrutar de unas cortas vacaciones. En sus estados, Janick Maceta compartió un video de un lugar en Bangkok donde había piezas de arte de la cultura del país.

Por su parte, Andrés Wiese compartió el mismo contenido audiovisual en su plataforma social.

¿Qué dijeron Andrés Wiese y Janick Maceta sobre su presunto romance?

El actor peruano y la modelo no han querido confirmar si son pareja, sin embargo, no lo descartaron. “Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo, lo siento”, fue lo que dijo Janick Maceta a “Amor y Fuego” sobre su supuesto vínculo amoroso con Andrés Wiese.

Fotos y Video: (Instagram/@andreswiese_r, @janickmaceta)

TE PUEDE INTERESAR