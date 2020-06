La denuncia por acoso sexual por parte de Mayra Couto en contra Andrés Wiese ha causado polémica en todos los medios y redes sociales. Sin embargo, un detalle ha captado la atención de varios usuarios, es la difusión de una entrevista entre los actores donde aparentemente se demostraría que se llevaban muy bien, o eso querían dar a entender.

“Tenemos 109 personas mirándonos, estoy muy ansiosa porque esta es una cosa que quería hacer desde hace mucho”, se le escucha decir a la popular ‘Grace’ en el video que publicó en su cuenta de Facebook en el año 2014.

Por su parte, ‘Nicolás’ se muestra muy contento de ser el primer invitado a su programa. “Yo agradezco que hayas venido, porque Andrés para ensayando para varios obras, la serie y videojuegos, está haciendo de todo y está súper cansado", agregó Mayra.

En dicho video, ambos personajes de la serie “Al fondo hay sitio” recuerdan cómo se conocieron cuando grababan juntos “La Pre”, serie emitida por Latina Televisión.

Recordemos que hace unos días la reconocida actriz escribió un mensaje a través de su Instagram para Andrés Wiese, donde le expresaba su solidaridad tras haber recibido una ola de críticas por una acusación que le hizo una joven tras revelar chats íntimos con el actor.

Sin embargo, lo que llamó la atención de dicho post fue que Couto aprovechó para recordarle los malos momentos que le hizo pasar cuando trabajaban juntos en la serie de América Televisión.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz que ahora radica en Cuba.

