Hace unos días el hijo de Rebeca Escribens fue tendencia en redes al protagonizar un divertido momento en plena trasmisión del bloque de América Espectáculos. Y es que cuando la presentadora hizo una referencia de acuerdo a una posible liposucción que se habría hecho Yahaira Plasencia, se escuchó de fondo la voz del pequeño llamándole la atención.

"Oye acá entre nosotras, ¿no se habrá hecho la lipo de nuevo?”, dice Rebeca. Tras ello, su menor hijo intervino para decirle lo siguiente: “Mamá ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso acerca de ella?”.

Tras este peculiar comentario, la popular ‘Doña Rebe’ contó que, a raíz de estas transmisiones que realiza desde su casa, sus hijos recién conocen la labor que realiza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue un peculiar comentario que hizo referido a que su pequeño no conoce a la salsera.

“Él no conoce a Yahaira. No tiene la menor idea de quién es, ni sabe que parte del ‘juego’ que incorporo a mi trabajo es utilizar el doble sentido. Ellos recién se han enterado de cuál es mi chamba en el canal, a raíz de la cuarentena. Saben que trabajo en América, pero no sabían qué hacía”, manifestó.

