El conductor de “Estás en todas”, Jaime Mandros, más conocido como 'Choca’, se refirió a Sheyla Rojas, su compañera en la conducción y consideró que es un personaje que le funciona a los canales de la competencia, pues les da rating.

Y es que para el jefe de producción sería razón suficiente por la cual Magaly Medina y ni Rodrigo González dejan de hablar de ella, para bien o para mal, pero al fin y al cabo eso se ve reflejado en la audiencia.

“Seamos sinceros, los que estamos en televisión y lo digo como productor, nos sirve hablar de ciertos personajes de la televisión porque nos funciona. Hablar de Sheyla te va a funcionar porque te va a generar algo para bien o para mal. Yo le digo a ella que el peso que tiene lo va a cargar bajo sus hombros siempre porque es uno de esos fenómenos televisivos que siempre va a estar en boca de la gente. Va a tener que convivir con el y lo único que puede hacer es que eso no te gane y te haga daño”, señaló al diario Ojo.

De acuerdo a la figura de América Televisión, sostuvo que para la rubia es difícil lidiar con eso pues “es complicado, la televisión es un negocio y va a tener a que vivir con ello. Lo que si no comparto son los insultos que a veces llegan a ser bien despectivos sobre todo cuando sale de las redes”, indico.

¿No será que Peluchin siente envidia por Sheyla Rojas ?

No sé, no lo conozco. No lo he visto en televisión. A mi lo que me importa más es Sheyla y a ella siempre le he aconsejado que siga. Ya tenemos 6 años juntos en el programa y el mejor resultado es que te pueden decir muchas cosas. Pero ella sigue en TV hasta hora digan lo que digan

Magaly al igual que Peluchin la criticaron mucho por los constantes cambios físicos que se hace. Parece que le aterra la idea de envejecer...

Es lo mismo que me pregunto yo y se lo he dicho. Pero en realidad es un tema de gusto y no lo comparto. Se hizo algo en el pelo y llamó la atención, pero si le gusta ya está.

