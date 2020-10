Andy V fue entrevistado en el programa “Modo Espectáculos” y envió un fuerte mensaje a Lourdes Sacín.

A través de las pantallas, el ex de Susy Díaz pidió a la periodista que le permita ver a su hijo: “Yo no me voy a poner de tú a tú con ella, no es el caso. El caso es que yo quiero ver a mi hijo, ya las pruebas salieron negativas y necesito ver a mi hijo”.

“A mí lo que me mata en vida es no ver a mi hijo”, agregó Andy V entre lágrimas.

Asimismo, dijo no creer que su hijo esté feliz mientras se encuentran alejados.

“Yo no creo que mi hijo te haya dicho 'mamá, estoy feliz porque mi papá no está. Cinco años he estado con él a su lado y lo he criado con valores”, explicó.

El ex participante de “Bienvenida la tarde” también pidió disculpas a la madre de su hijo: “Si tengo que arrodillarme, pedirte perdón a ti, pedirle perdón a Lady (Guillén); lo hago, me retracto de todo lo malo que hice, de lo que dije”.

Andy V le responde a Lourdes Sacín - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Carloncho se quiebra al leer el mensaje de Tula Rodríguez

Carloncho se quiebra al leer mensaje de Tula Rodríguez - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR