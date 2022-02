Tomaron la justicia por las manos. Andrés Olano más conocido como “Andy V” reapareció desde la clandestinidad para responder a la grave acusación en su contra por presuntamente abusar sexualmente de una joven con retardo mental. La expareja de Lourdes Sacín apareció con el rostro totalmente golpeado y con moretones por todo su cuerpo.

En exclusiva con el programa “Amor y Fuego”, el rapero decidió contar su verdad y denunció que fue agredido físicamente por la familia de la joven que lo acuso de violación.

“Si la chica dice esto, bacán, que pase una prueba psicológica, una médico legista, que pasen las cosas, y que se averiguan y me digan, pero yo no la he tocado”, comentó en un inicio.

Antes las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre, el exesposo de Susy Díaz juró que es inocente y señaló que los familiares de la agraviada habrían intentado asesinarlo: “Me estoy yendo al médico legista, recién, a hacer una denuncia efectiva a este agravio. Voy a hacer mi denuncia por intento de homicidio, por robo, porque me han robado mi reloj y por difamación, porque me están tratando de culpar por algo que yo nunca he hecho”, detalló.

“No es mi tipo de chica, yo no soy una persona que voy a atacar violentamente a una chica o a tratar de estar con una chica a la fuerza. Tengo hermana, tengo madre, tengo hijo, yo no estoy para hacer eso”, concluyó.

El caso de Andy V se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades.

