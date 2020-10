Anelhí Arias Barahona estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde conectada al polígrafo tuvo que responder varias preguntas picantes.

Una de ellas fue sobre algún tipo de acercamiento que habría tenido con el cumbiambero Deyvis Orosco hace algún tiempo.

“Él estaba solo, yo estaba con Dayron, todos vivíamos por ahí. Me acuerdo que su manager era amigo mío y siempre en ese edificio donde vivíamos, donde también vivían los empresarios de los grupos musicales... Por eso que él sabía de mí, siempre mandaba a preguntar por mi, pero siempre a través de su manager”, comenzó contando.

“Él siempre muy educado, muy caballero, muy galante. Siempre uno ve en la mirada, pero él no se atrevía, me hablaba como que me daba a entender que me iba a llamar, pero no llegamos a nada porque yo estaba casada”, reveló la exporrista del Sport Boys.

