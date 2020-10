Anelhí Arias Barahona estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde conectada al polígrafo tuvo que responder varias preguntas picantes sobre su vida personal.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue la pregunta que le hicieron sobre su expareja y padre de sus pequeñas, Dayron Martin. “¿Aún amas a Dayron Martin?”, le preguntaron.

“Yo tuve doce años de casada con Dayron, obviamente que hasta el día que yo me muera lo voy a ver. Terminamos mal, se enfrió la relación, pero no quiere decir que lo dejé de amar. Yo lo cambié por así decirlo, por una mala persona. Me equivoqué pero la verdad yo le tengo muchísimo cariño, aprecio y sí lo quiero”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR