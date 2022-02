¿Llegó la cigüeña? La ausencia de Angie Arizaga en el programa “Esto es Guerra” ha sorprendido a todo el público televidente. Sin embargo, un video de la modelo en su cuenta oficial de TikTok, habría llamado bastante la atención de los usuarios.

Actualmente, la popular ‘negrita’ se encuentra en Estados Unidos para un evento que aún no revela, pero esto no significa que haya dejado de compartir contenido en sus redes sociales. Recientemente, publicó un video que encendió las alarmas sobre un posible embarazo, fruto de su relación con Jota Benz.

Desde Nueva York, la exchica reality subió un video bailando la conocida canción “MAMII” de Becky G y Karol G, donde se logra ver a la influencer con una peculiar pancita. ¿Por fin dará la noticia?

Recordemos que en enero del 2021, Angie Arizaga y Jota Benz formalizaron su relación. Incluso, cuando estuvieron en “Esto es Habacilar”, el hermano de Gino Assereto se arrodillo para “proponerle matrimonio”.

Cabe señalar que en noviembre del 2021, la misma Angie salió al frente para negar su supuesto embarazo, pero no lo descartó. “La verdad es que no estoy embarazada. Me gustaría, pero hoy en día no. Lo que sigue es que hay un verdadero amor con Jota, nos proyectamos juntos y cuando tenga que llegar, llegará”, dijo en aquel momento.

