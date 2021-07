La cantante Angie Chávez, exvocalista de Son Tentación, reveló que decidió realizarse una operación estética. En su cuenta de Instagram, contó que pronto dejará ver su ‘antes y después’.

“Me fue súper bien... No fue tan traumática como yo pensaba... también estaba súper nerviosa”, señaló Angie Chávez en su cuenta de Instagram.

Según Angie Chávez, no se sentía mal con su rostro, pero aun así decidió operarse para “mejorar”.

“Sinceramente jamás me sentí mal con mi físico... Siempre me gusté, me agradé y me he sentido contenta con lo que tengo. Lo que me llevó a tomar esta decisión es tener la opción de poder mejorar esos aspectos que se que podían verse mejor... creo que todos podemos vernos mejor ¿no?”.

“Y con respecto a mi nariz... siempre quise limar un poquito ese huesito que tenía... ahorita la verdad me siento igual porque sigo inflamada aún, pero en pocos días ya veré cómo queda”, agregó.

La ex Son Tentación también contó cómo fue su experiencia durante la cirugía estética: “Durante la operación no sentí nada, ya que me pusieron anestesia general. Dormí plácidamente”.

Foto: Instagram Angie Chávez

