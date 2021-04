La cantante Kate Candela reveló que le gustaría conversar con Daniela Darcourt para arreglar sus diferencias luego de los ‘dimes y diretes’ que protagonizaron el paso de ambas por la orquesta salsera ‘Son Tentación’.

De acuerdo a Kate Candela, sus diferencias con Paula Arias fueron resultas durante una conversación en la que compartieron algunos tragos y risas. Le gustaría que con Daniela Darcourt sea igual.

“La diferencia con Daniela es que no se ha dado la oportunidad de poder conversar de frente, o sea, directamente. Pero yo creo que se va a dar en algún momento ese espacio para poder conversar y saber qué es lo que pasa, pues ¿no?”, explicó Kate Candela al programa ‘Estás en todas’.

Además, Kate Candela confesó que, junto a Paula Arias, tendrían planes de reunir a las ex Son Tentación en un conciero, entre ellas Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez.

“Lo conversé con Paula, me gustaría que el reencuentro sea con nuestro público en vivo y escuchar el grito y la forma en la que canta el público con nosotras. No me gustaría, te soy sincera, que sea virtual”, dijo Kate Candela.

Fotos y video: Instagram Kate Candela | Instagram Daniela Darcourt | América TV

TE PUEDE INTERESAR